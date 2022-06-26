Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda gelişme var! Af mı çıkıyor?

Konyaspor ile ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçın ardından, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadıkları tartışma nedeniyle Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

YÖNETİM, MESUT'U DİNLEYECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetiminin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası Mesut Özil’i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Kadro dışı bırakılan iki oyuncudan biri olan Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e transfer olurken, Ali Koç ve kurmaylarının önümüzdeki günlerde Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Mesut Özil'in 2020-21 sezonunu devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transferi dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Sarı lacivertli taraftarların çok şeyler beklediği yıldız oyuncu Fenerbahçe'de 38 maça çıkarken 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Mesut'un Kanarya ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor.



