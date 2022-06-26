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Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda gelişme var! Af mı çıkıyor?

26.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini defalarca dile getiren Özil'in affedilmesi gündeme gelebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda gelişme var! Af mı çıkıyor?
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Konyaspor ile ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçın ardından, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadıkları tartışma nedeniyle Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

YÖNETİM, MESUT'U DİNLEYECEK

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Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetiminin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası Mesut Özil’i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Kadro dışı bırakılan iki oyuncudan biri olan Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e transfer olurken, Ali Koç ve kurmaylarının önümüzdeki günlerde Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Mesut Özil'in 2020-21 sezonunu devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transferi dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Sarı lacivertli taraftarların çok şeyler beklediği yıldız oyuncu Fenerbahçe'de 38 maça çıkarken 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Mesut'un Kanarya ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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