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Fenerbahçe'de Mesut Özil seferberliği

26.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sakatlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in Göztepe maçına yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil seferberliği
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray derbisinin yıldızı Mesut Özil, bu karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlanmıştı.33 yaşındaki orta saha oyuncusunun bileğinde şişlik meydana gelince Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmemişti.

İstanbul'da kalan Mesut'un tedavisine hemen başlandı. Tercübeli futbolcunun pazartesi günü ligde Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleye yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesut da İzmir'deki karşılaşmada mutlaka sahada olmak istiyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil
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