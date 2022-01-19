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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! İsmail Kartal'dan kesik yedi

19.01.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Altay maçı öncesi Mesut Özil sürprizi yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Mesut Özil'in sakatlığı bulunmamasına rağmen yedek bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! İsmail Kartal'dan kesik yedi
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Altay ile karşılaşan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'dan Mesut Özil tercihi geldi.

MESUT ÖZİL 11'DE YOK

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Mesut Özil'in sakatlığı olmamasına rağmen yedek başlaması sosyal medyada gündem oldu. Mesut yerine forvet arkasında Pelkas'ı değerlendirdi.

FERDİ DE HÜCUM HATTINDA

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Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kanat bek veya bek olarak kullandığı Ferdi Kadıoğlu ise uzun süre sonra hücum hattında görev buldu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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