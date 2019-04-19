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F.Bahçe'de büyük şok! 3 yıldız arasında gerilim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.04.2019 17:25 | Son Güncelleme

Hafta sonu deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe için şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'den Michael Frey'in, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado ile tartıştığı iddia edilirken, Frey ile takım arkadaşları arasında soğuk rüzgarların estiği belirtildi.

F.Bahçe'de büyük şok! 3 yıldız arasında gerilim

Fenerbahçe'de kadroya giremeyen, ameliyat sebebiyle de takımdan uzaklaşan Frey'in, Alanyaspor deplasmanı öncesinde sıkı bir çalışma yaptığı ancak maç eksikliği nedeniyle tam hazır olmadığı haberleri gelirken, İsviçreli oyuncunun gergin olduğa da ifade edildi.

Asistanaliz.com'un canlı yayınında flaş bir bilgi olarak verilen habere göre Frey'in takım arkadaşlarıyla Samandıra'da tartıştığı iddia edildi.

Uğur Demirkırdı'nın Arda Ün ve Serhan Türk ile yaptığı yayındaki konuşmalar özetle şöyle:

"Mehmet Ekici ve Soldado ile Samandıra'da antrenman sonrası onların yanına giderek 'Ben sizden daha çok gol attım, ben neden oynamıyorum diyerek ağız dalaşına giriştiğini öğrendik. Frey'in psikolojik olarak çöküntü yaşadığını belirtelim. hırsına da yenik düşüyor olabilir. Frey'in bu hareketi sonrası tartışmanın kavgaya dönüşmeden önlendiği ancak durumun Frey ve takım arkadaşları arasında hoş karşılanmadığını ve soğuk hava estirdiğini de iletelim"

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Michael Frey roberto soldado mehmet ekici

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