Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yerine İngiltere'den golcü geliyor! "İlk uçakla Türkiye'ye!"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında liderliği Galatasaray'dan devralan ve milli araya moralli giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde sezon başında takıma katılan ve kaptanlık bandını alan Edin Dzeko'nun performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin devre arasında kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

BATSHUAYI YERİNE IHEANACHO

Belçikalı yıldızın ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kadroya katmayı düşündüğü isimlerden birinin ise Kelechi Iheanacho olduğu iddia edildi.

İLK TEMAS KURULDU

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı futbolcu için sarı - lacivertlilerin oyuncunun menajerlik şirketi ROGON'la ilk teması kurduğu belirtildi.

SEZON SONUNDA BEDAVA

Championship'te yer alan ve Premier Lig'e dönmeyi hedefleyen Leicester'ın takımın en önemli oyuncularından bir olan Iheanacho'yu bırakmak istememesi halinde Fenerbahçe'nin transferi yeni sezon için düşünebileceği kaydedildi.

Yıldız futbolcunun kulübüyle sözleşmesini uzatmaması halinde sarı - lacivertlielrin 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için resmi görüşmelere başlama imkanı bulunuyor. Fenerbahçeli kurmayların ROGON'dan gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.

Bu sezon takımıyla 18 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.





