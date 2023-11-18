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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin yerine İngiltere'den golcü geliyor! "İlk uçakla Türkiye'ye!"

18.11.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve milli araya liderlik koltuğunda oturarak girmişti. 12 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı - lacivertlilerde transfer için de harekete geçildi. Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan ve yedek kulübesine hapsolan Michy Batshuayi'nin devre arasında ayrılacağı iddia edilirken, Kanarya'nın gündemindeki isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında liderliği Galatasaray'dan devralan ve milli araya moralli giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerde sezon başında takıma katılan ve kaptanlık bandını alan Edin Dzeko'nun performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Michy Batshuayi'nin devre arasında kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

BATSHUAYI YERİNE IHEANACHO

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Belçikalı yıldızın ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kadroya katmayı düşündüğü isimlerden birinin ise Kelechi Iheanacho olduğu iddia edildi.

İLK TEMAS KURULDU

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı futbolcu için sarı - lacivertlilerin oyuncunun menajerlik şirketi ROGON'la ilk teması kurduğu belirtildi.

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Championship'te yer alan ve Premier Lig'e dönmeyi hedefleyen Leicester'ın takımın en önemli oyuncularından bir olan Iheanacho'yu bırakmak istememesi halinde Fenerbahçe'nin transferi yeni sezon için düşünebileceği kaydedildi.

Yıldız futbolcunun kulübüyle sözleşmesini uzatmaması halinde sarı - lacivertlielrin 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için resmi görüşmelere başlama imkanı bulunuyor. Fenerbahçeli kurmayların ROGON'dan gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.

Bu sezon takımıyla 18 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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