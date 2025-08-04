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Fenerbahçe'de Miha Zajc takımdan ayrıldı! Dinamo Zagreb Zajc transferini açıkladı...

Fenerbahçe'de performansı eleştirilen ve kadroda kendisine yer bulamayan Miha Zajc takımdan ayrıldı. Dinamo Zagreb Zajc transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de Miha Zajc takımdan ayrıldı! Dinamo Zagreb Zajc transferini açıkladı...
Burak Kavuncu
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Fenerbahçe'de Miha Zajc takımdan gönderildi. Sloven orta saha oyuncusunun yeni takımı kısa süre içerisinde açıklandı. Milli oyuncu Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile her konuda anlaştı.

FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe de Miha Zajc takımdan ayrıldı! Dinamo Zagreb Zajc transferini açıkladı... 1

Fenerbahçe ile Miha Zajc, kalan 1 yıllık sözleşmenin feshi için anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp 31 yaşındaki oyuncuyu serbest bıraktı. Sloven oyuncu kariyerine yeni takımı Dinamo Zagreb'de devam edecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe de Miha Zajc takımdan ayrıldı! Dinamo Zagreb Zajc transferini açıkladı... 2

2018/19 sezonunun devre arasında Empoli'den 3.5 milyon Euro ödenerek transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla 123 maça çıkarken 20 gol atıp 7 de asist üretti.

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