Fenerbahçe'de Miha Zajc takımdan ayrıldı! Dinamo Zagreb Zajc transferini açıkladı...

Fenerbahçe'de Miha Zajc takımdan gönderildi. Sloven orta saha oyuncusunun yeni takımı kısa süre içerisinde açıklandı. Milli oyuncu Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile her konuda anlaştı.

FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe ile Miha Zajc, kalan 1 yıllık sözleşmenin feshi için anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp 31 yaşındaki oyuncuyu serbest bıraktı. Sloven oyuncu kariyerine yeni takımı Dinamo Zagreb'de devam edecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2018/19 sezonunun devre arasında Empoli'den 3.5 milyon Euro ödenerek transfer edilen Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla 123 maça çıkarken 20 gol atıp 7 de asist üretti.