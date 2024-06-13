Fenerbahçe'de Mourinho'dan Lewandowski hamlesi! Yanına gidip yüz yüze görüşme gerçekleştirecek

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir olay yaşanmak üzere. Mourinho'nun insiyatif alıp Lewandowski ile görüşeceği ve transfer için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından menajerler aracılığı ile Lewandowski'ye teklif gönderilmişti. Polonyalı golcü bu teklife sıcak bakmamış ve Fenerbahçe'yi reddetmişti.

MOURINHO DEVREYE GİRİYOR

Jose Mourinho'nun çok beğendiği Lewandowski için devreye gireceği öğrenildi. Yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bizzat yüz yüze görüşme yapmayı planlayan Mourinho, EURO 2024 sonrası için hazırlıklarına başladı.





