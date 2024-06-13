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Fenerbahçe'de Mourinho'dan Lewandowski hamlesi! Yanına gidip yüz yüze görüşme gerçekleştirecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.06.2024 08:15
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho çok büyük oynuyor. Önümüzdeki sezon ligin yanında Avrupa'da da başarı isteyen Portekizli çalıştırıcı gözüne Lewandowski'yi kestirdi. Sarı-lacivertlilerin temas kurduğu ve olumsuz dönüş aldığı Polonyalı golcü için Mourinho devreye girecek.

Fenerbahçe'de Mourinho'dan Lewandowski hamlesi! Yanına gidip yüz yüze görüşme gerçekleştirecek
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir olay yaşanmak üzere. Mourinho'nun insiyatif alıp Lewandowski ile görüşeceği ve transfer için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ YAPTI

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Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesinin ardından menajerler aracılığı ile Lewandowski'ye teklif gönderilmişti. Polonyalı golcü bu teklife sıcak bakmamış ve Fenerbahçe'yi reddetmişti.

MOURINHO DEVREYE GİRİYOR

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Jose Mourinho'nun çok beğendiği Lewandowski için devreye gireceği öğrenildi. Yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bizzat yüz yüze görüşme yapmayı planlayan Mourinho, EURO 2024 sonrası için hazırlıklarına başladı.

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fenerbahçe lewandowski mourinho
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