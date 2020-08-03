Fenerbahçe'de Muriqi'nin talipleri artıyor! 4 dünya devi...

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi için girişimler sürüyor. Lazio'nun uzun süredir kadrosuna katmak istetdiği Kosovalı golcü için Tottenham ve Leicester City de devrede.

Lazio'nun önümüzdeki sezon transfer listesinde ilk sırasında yer alan Vedat Muriqi için 10 milyon euro teklif bedeli konuşulmasına rağmen, oyuncunun menajer Haluk Canatar yakın zaman içinde yaptığı açıklamada, "Vedat Muriqi ile ilgilenen kulüpler var. Bu da çok nrmal. Ben bu talepleri Fenerbahçe'ye yönlendirdim." demişti.

Lazio, Tottenham ve Leicester City dışında Kosovalı gazeteci Sadiku'nun iddiasına göre West Bromwich Albion da Vedat Muriqi ile ilgileniyor.

MURİQİ FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATTI?

Vedat Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 15 gol attı ve 6 asist yaptı. Kosovalı golcünün sarı lacivertli takımla 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.