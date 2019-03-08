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Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında lider Medipol Başakşehir ile zorlu bir 90 dakika mücadelesi verecek. Başakşehir maçı öncesinde Fenerbahçe teknik heyetine Nabil Dirar'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kritik eksik...

Sol arka alt adalesinde ağrısı bulunan ve bu nedenle Rizespor maçında da forma giyemeyen Nabil Dirar, Rizespor maçında da forma giyememişti. Son idmana da çıkamayan Faslı oyuncunun, Başakşehir'e oynayamayacağı öğrenildi.

Sağlık ekibi tarafından uzun süredir tedavi altında tutulan Nabil Dirar için 'Oynayabilir' raporunun da verilmediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Andre Ayew'in de cezalı olması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'ın kanatlarda Mathieu Valbuena ve Victor Moses'a şans vereceği ifade edildi.

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