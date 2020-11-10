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Fenerbahçe'de , Nabil Dirar kadro dışı kaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.11.2020 08:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile ilgili resmi açıklama yapılmasa da bir kez daha kadro dışında kaldı.

Fenerbahçe'de , Nabil Dirar kadro dışı kaldı

Koronavirüsü atlatan Nabil Dirar, buna rağmen takıma katılmadı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Samandıra'da A takımdan ayrı tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

Erol Bulut, Dirar'ı takımda görmek istemiyor. Bu nedenle deneyimli futbolcu ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Nabil Dirar'a kulüp bularak yolları ayırmaya çalışacak. (Sporx)

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