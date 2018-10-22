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Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Dirar, Aatıf ve Volkan Demirel, ani bir kararla kadro dışı bırakılmıştı.

Sarı-Lacivertli yönetim kadro dışıların ardından radikal bir karar daha aldı.

Yönetimden bir karar daha

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.
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Yönetim aldığı karar doğrultusunda iki oyuncuyu devre arasında takımdan gönderecek.

Yönetim aldığı karar doğrultusunda iki oyuncuyu devre arasında takımdan gönderecek.
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Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe benzeri tavır sergileyen oyuncular olursa gözlerinin yaşına bakmayacak.

Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe benzeri tavır sergileyen oyuncular olursa gözlerinin yaşına bakmayacak.
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Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe şartlar oluşursa satılacak, en kötü ihtimalle ise başka bir takıma kiralanacaklar.

Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe şartlar oluşursa satılacak, en kötü ihtimalle ise başka bir takıma kiralanacaklar.
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Bu oyuncular da kadro dışı kalacak.

Bu oyuncular da kadro dışı kalacak.
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Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe dışında Fenerbahçe yönetimi kaptan Volkan Demirel'i de kadro dışı bırakmıştı.

Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe dışında Fenerbahçe yönetimi kaptan Volkan Demirel'i de kadro dışı bırakmıştı.
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Volkan, Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. (FANATİK)

Volkan, Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
nabil dirar Aatif Chahechouhe Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe

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Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Takım
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Av
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ali koç senden olmaz başkan.Parayla saadet olmuyor demekki
Nabil'i sağ bek oynastsanız Şener'i yedek kulübesine gönderir, tutturmuşsunuz sağ kanat da sağ kanat adamı öldürdünüz kanatta...
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