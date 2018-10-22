Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

Sarı-Lacivertli yönetim kadro dışıların ardından radikal bir karar daha aldı.

1 / 7 Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor.

3 / 7 Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe benzeri tavır sergileyen oyuncular olursa gözlerinin yaşına bakmayacak.