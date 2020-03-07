Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Deniz Türüç kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçının 66. dakikasında kenara gelen Nabil Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a karşı da forma giymemişti.
Bu arada Deniz Türüç'ün de geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Denizlispor maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi.
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