Fenerbahçe'de o oyuncu hakkında karar verildi! Sarı-lacivertlilerden şaşırtan hamle

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagrep'ten 6,65 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleciyle yolların ayrılması gündemde.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. Fenerbahçe tecrübeli eldiven Livakovic'ten 10 milyon Euro gelir bekliyor.