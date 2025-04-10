SPOR

71
68
51
48
47
42
39
39
39
39
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de o oyuncu hakkında karar verildi! Sarı-lacivertlilerden şaşırtan hamle

Fenerbahçe'de o oyuncu hakkında karar verildi! Sarı-lacivertlilerden şaşırtan hamle

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona ermek üzere. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagrep'den 6,65 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Hırvat file bekçisiyle yolların ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de o oyuncu hakkında karar verildi! Sarı-lacivertlilerden şaşırtan hamle
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagrep'ten 6,65 milyon Euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleciyle yolların ayrılması gündemde.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

2 (2)

Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. Fenerbahçe tecrübeli eldiven Livakovic'ten 10 milyon Euro gelir bekliyor.

Canlı Skor

Pis ellerinizi üzerimizden çekinPis ellerinizi üzerimizden çekin
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe Dominik Livakovic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Mezara çirkin saldırı! Zamanlama manidar

Mezara çirkin saldırı! Zamanlama manidar

Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor!

Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor!

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Pis ellerinizi üzerimizden çekin

Pis ellerinizi üzerimizden çekin

Yıldız oyuncudan ilginç açıklama! " Psikolojik.."

Yıldız oyuncudan ilginç açıklama! " Psikolojik.."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.