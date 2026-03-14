Fenerbahçe'de olağanüstü hal! Sadettin Saran acil koduyla topladı: Tedesco'nun bileti kesiliyor, işte masadaki 3 efsane...

Şampiyonluk yarışında aldığı ağır yaranın ardından Fenerbahçe'de sabırlar taştı, operasyon için düğmeye basıldı! Sahadaki ruhsuz futbola ve alınan kötü sonuca tribünde adeta isyan eden Başkan Sadettin Saran, bitiş düdüğüyle birlikte yönetimi acil toplantıya çağırdı. Faturanın teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesilmesi beklenirken, İtalyan çalıştırıcı ve sportif direktör Devin Özek saat 18.00'de kulübe davet edildi.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen ancak son haftalarda aldığı şok sonuçlarla taraftarını kahreden Fenerbahçe'de beklenen fırtına koptu.

Karşılaşmayı tribünden takip eden ve takımın sahadaki vurdumduymaz performansına bir hayli sinirlenen Başkan Sadettin Saran, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kurmaylarına "Acil toplanıyoruz" talimatını verdi.

18.00'DE KADER ZİRVESİ: TEDESCO VE ÖZEK ÇAĞRILDI!

Stadyumdaki locadan hemen içeri geçerek yönetim kuruluyla anlık bir durum değerlendirmesi yapan Başkan Saran'ın ilk hedefinde teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek vardı.

Sabah gazetesinin ulaştığı bilgilere göre; yaşanan bu krizin ardından İtalyan teknik adam ve Devin Özek "acil" koduyla kulübe davet edildi. Bugün saat 16.00'da yönetimle bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak olan Sadettin Saran, saat 18.00'de ise Tedesco ve Özek ikilisiyle yüz yüze görüşerek takımın ve hocanın nihai yol haritasını çizecek.

YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kriz toplantısının ardından stadyumdan ayrılan yöneticilerden Ali Gürbüz, basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir değerlendirme yaptı. Gürbüz, "Şu an için resmi bir ayrılık kararı alınmadı. Görüşmelerin ardından daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız" diyerek kapıyı açık bıraktı.

MASADAKİ 3 EFSANE ADAY: KOCAMAN, KARTAL, ŞANLI!

Saat 18.00'deki zirveden Tedesco ile yolları ayırma kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe yönetiminin B planı da çoktan hazırlandı.

Sarı-Lacivertli kurmayların, takımın başına camiayı yakından tanıyan ve Süper Lig dinamiklerine hakim bir "kurtarıcı" getirmek istediği öğrenildi. Bu doğrultuda masaya gelen ilk isimlerin kulübün efsaneleri Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Tuncay Şanlı olduğu iddia edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro açıklaması!Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için 50 milyon Euro açıklaması!
Fenerbahçe'de tarihi hezimet sonrası Rıdvan Dilmen çıldırdı! Tedesco'ya olay sözler: "Bu takıma teknik direktör ne gerek var?"Fenerbahçe'de tarihi hezimet sonrası Rıdvan Dilmen çıldırdı! Tedesco'ya olay sözler: "Bu takıma teknik direktör ne gerek var?"

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

