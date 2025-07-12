Fenerbahçe'de olanlar oldu... Yıldız isim yönetim ile görüştü: Ayrılmak istiyorum!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosunu Jhon Duran ile güçlendiren sarı-lacivertliler, diğer mevkilere de yıldız isimlerle temaslarını sürdürürken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz sezon birçok maçta kalesini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılma talebini ilettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Hırvat kaleci, "Menajerime çok sayıda teklif geliyor, takımdan ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun Livakovic'in performansından memnun olmaması nedeniyle bu ayrılığa sıcak bakıyor. Şu an için resmi bir teklif olmasa da, uygun bir teklif gelmesi halinde kulüp, 2 sezon önce 7 milyon euroya transfer ettiği kaleciyi zarar etmeden satmayı planlıyor.

Mourinho'nun birinci kaleci olarak İrfan Can Eğribayat'ı düşündüğü ve Livakovic'in ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.