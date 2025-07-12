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Fenerbahçe'de olanlar oldu... Yıldız isim yönetim ile görüştü: Ayrılmak istiyorum!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirebilmek adına takviyeler yapmaya devam ederken Sarı-Lacivertli yönetime sürpriz bir ayrılık talebi geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de olanlar oldu... Yıldız isim yönetim ile görüştü: Ayrılmak istiyorum!
Berker İşleyen
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosunu Jhon Duran ile güçlendiren sarı-lacivertliler, diğer mevkilere de yıldız isimlerle temaslarını sürdürürken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe de olanlar oldu... Yıldız isim yönetim ile görüştü: Ayrılmak istiyorum! 1

Geçtiğimiz sezon birçok maçta kalesini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic, yönetimle yaptığı görüşmede ayrılma talebini ilettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Hırvat kaleci, "Menajerime çok sayıda teklif geliyor, takımdan ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe de olanlar oldu... Yıldız isim yönetim ile görüştü: Ayrılmak istiyorum! 2

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun Livakovic'in performansından memnun olmaması nedeniyle bu ayrılığa sıcak bakıyor. Şu an için resmi bir teklif olmasa da, uygun bir teklif gelmesi halinde kulüp, 2 sezon önce 7 milyon euroya transfer ettiği kaleciyi zarar etmeden satmayı planlıyor.

Mourinho'nun birinci kaleci olarak İrfan Can Eğribayat'ı düşündüğü ve Livakovic'in ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

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transfer son dakika ayrılık fenerbahçe Dominik Livakovic
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