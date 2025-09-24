SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de olay iddia! "Archie Brown ile Tedesco ciddi bir tartışma yaşamış, Kerem Aktürkoğlu da kapısını çalıp içeri girmiş..."

Fenerbahçe için ortaya olay yaratacak bir iddia atıldı. Serdar Ali Çelikler'in edindiği bilgiye göre; sarı-lacivertlilerin yeni transferi Archie Brown'ın teknik direktör Tedesco ile ciddi bir tartışma yaşadığı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da bu olay üstünde Tedesco'nun odasına giderek konuşma yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de olay iddia! "Archie Brown ile Tedesco ciddi bir tartışma yaşamış, Kerem Aktürkoğlu da kapısını çalıp içeri girmiş..."
Emre Şen

Fenerbahçe'de Kasımpaşa beraberliğinin ardından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre; Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, Tedesco ile tartışma yaşadı. Archie Brown ile Tedesco'nun yaşadığı tartışmanın ileri seviye olduğu iddia edildi.

"FİZİKİ MÜDAHALEYE VARMAYAN..."

Fenerbahçe de olay iddia! "Archie Brown ile Tedesco ciddi bir tartışma yaşamış, Kerem Aktürkoğlu da kapısını çalıp içeri girmiş..." 1

Serdar Ali Çelikler, "Archie Brown ile Domenico Tedesco fiziki müdahaleye varmayan ciddi bir tartışma yaşamış. Kasımpaşa maçından önce yaşanmış bu olay." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU KAPISIN ÇALMIŞ"

Fenerbahçe de olay iddia! "Archie Brown ile Tedesco ciddi bir tartışma yaşamış, Kerem Aktürkoğlu da kapısını çalıp içeri girmiş..." 2

İddiasına devam eden Çelikler, "Kerem Aktürkoğlu, Tedesco'nun kapısını çalarak bazı planların yanlış olduğunu söylemiş. Tedesco'da kendini açıklamış ve tartışma yaşanmamış. Tedesco, bazı Türk futbolcuların yetersiz olduğunu dile getirmiş. Tedesco'nun devam etme ihtimalini çok zayıf görüyorum." açıklamasını yaptı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Koç’tan sonra bir ilk! Fenerbahçe 3 puan için sahada, Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Ali Koç’tan sonra bir ilk! Fenerbahçe 3 puan için sahada, Zagreb Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Victor Osimhen, Liverpool maçında oynayabilecek mi? Herkesin merakla beklediği soru cevap bulduVictor Osimhen, Liverpool maçında oynayabilecek mi? Herkesin merakla beklediği soru cevap buldu
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.