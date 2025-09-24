Fenerbahçe'de olay iddia! "Archie Brown ile Tedesco ciddi bir tartışma yaşamış, Kerem Aktürkoğlu da kapısını çalıp içeri girmiş..."

Fenerbahçe'de Kasımpaşa beraberliğinin ardından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre; Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, Tedesco ile tartışma yaşadı. Archie Brown ile Tedesco'nun yaşadığı tartışmanın ileri seviye olduğu iddia edildi.

"FİZİKİ MÜDAHALEYE VARMAYAN..."

Serdar Ali Çelikler, "Archie Brown ile Domenico Tedesco fiziki müdahaleye varmayan ciddi bir tartışma yaşamış. Kasımpaşa maçından önce yaşanmış bu olay." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU KAPISIN ÇALMIŞ"

İddiasına devam eden Çelikler, "Kerem Aktürkoğlu, Tedesco'nun kapısını çalarak bazı planların yanlış olduğunu söylemiş. Tedesco'da kendini açıklamış ve tartışma yaşanmamış. Tedesco, bazı Türk futbolcuların yetersiz olduğunu dile getirmiş. Tedesco'nun devam etme ihtimalini çok zayıf görüyorum." açıklamasını yaptı.