Fenerbahçe'de olay iddia! Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor

Sezona flaş transferle başlayan Fenerbahçe'de, Malatyaspor mağlubiyeti sonrası ipler gerildi. Sarı lacivertli kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından ortaya atılan iddialar bomba etkisi yaratacak... İşte Fenerbahçe'de 12 haftanın özeti...

GİDİYORDU 1 NUMARA OLDU!

Teknik Direktör Erol Bulut, stoperde Serdar Aziz, Lemos, Zanka, Sadık ve Tisserland’a şans verdi. F.Bahçe’nin yaş ortalaması 26.7. Bulut’un savunma tercihlerinin yaş ortalaması ise 28.8. Sezon başında gönderilmek istenen Serdar Aziz, stoperin 1 numaralı adayı oldu. Değişikliğin çok olması takım savunmasını etkiledi.

SOSA’NIN MORALİ BOZULDU

Sezon başında işlenen Gustavo-Sosa-Ozan üçlüsü Emre Belözoğlu’nun G.Saray’ın elinden kaptığı Mert Hakan’a yer açmak için bir anlamda bozuldu. Trabzon maçının ikinci yarısında oyundan alınan Sosa’nın konsantresi tamamen dağıldı. Bu karşılaşmadan sonra Arjantinli oyuncu takıma bir türlü konsantre olamadı.

PELKAS TEPKİ GÖSTERDİ

İlk 11’de başladığı tüm maçlarda oyundan alınan Yunan futbolcu Pelkas, bu olaydan çok etkilendi. Malatyaspor maçında bu olaya net olarak tepkisini gösterdi. Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncu değişikliklerinde hep aynı isimleri tercih etmesi de eleştirildi.