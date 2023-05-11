SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe’de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe’de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı

11.05.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda, Kaptan Olcay Çakır Turgut ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda uzun yıllardır forma giyen Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı.

AYRILIK BÖYLE AÇIKLANDI

indir

Sarı-lacivertliler tarafından; ’Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut’ notu düşülerek paylaşılan mesajda, “Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı çubuklumuzla altyapıdan A takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa’da sürdürecektir. 2022-23 sezonunu EuroLeague ve lig şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile son olarak EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyun kurucu, Kadınlar Basketbol Ligi’nde de 7 kez şampiyonluk yaşadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi!Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi!
Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Messi'nin yeni adresi belli oldu! Ronaldo'nun 2 katı maaş kazanacak...Messi'nin yeni adresi belli oldu! Ronaldo'nun 2 katı maaş kazanacak...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonluklar yaşında verildi yollar ayrıldı da,

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Zehra Güneş, yıllardır kırılamayan rekoru kıl payı kaçırdı!

Zehra Güneş, yıllardır kırılamayan rekoru kıl payı kaçırdı!

Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''

Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''

İstanbulspor - Galatasaray maçının sahası belli oldu!

İstanbulspor - Galatasaray maçının sahası belli oldu!

İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı!

İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.