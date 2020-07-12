Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11’de

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor maçında taraftarların uzun süredir beklediği hamle geldi. Tahir Karapınar ve teknik ekip, Sivasspor mücadelesinde genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.16 yaşındaki oyuncu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu olacak.

İLK KEZ 11'DE

Daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika olmak üzere kısa süreler alan Fenerbahçe'nin kendisinden çok şeyler beklediği 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı.

STOPERDE OZAN TUFAN

Serdar Aziz'in eksikliğinde Fenerbahçe'de daha önce stoper oynadığı bölümlerde eleştirilere maruz kalan Jailson yedek kulübesinde tutulurken Ozan Tufan stopere çekildi.

