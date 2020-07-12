Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11’de

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor maçında taraftarların uzun süredir beklediği hamle geldi. Tahir Karapınar ve teknik ekip, Sivasspor mücadelesinde genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.16 yaşındaki oyuncu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu olacak.
Daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika olmak üzere kısa süreler alan Fenerbahçe'nin kendisinden çok şeyler beklediği 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı.
Serdar Aziz'in eksikliğinde Fenerbahçe'de daha önce stoper oynadığı bölümlerde eleştirilere maruz kalan Jailson yedek kulübesinde tutulurken Ozan Tufan stopere çekildi.
Terim'den imalı açıklama: Kulüplerin kasası dolacak
Fatih Terim'den olay itiraf! ''Kriz devam edecek''
Merih Demiral müjdesi
F.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!
Trabzonspor'da yıldız isim için kiralama formülü
Filip Novak transfer kararını verdi
Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi
Beşiktaş'ta sağ bek genç yıldız
52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!
Arda Turan'a Almanya'dan talip var
Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası
TFF'nin kararı sonrası ligden çekildiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum