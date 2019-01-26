SPOR

Fenerbahçe'de orha sahaya Bart Ramselaar ya da Danny Drinkwater

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.01.2019 12:01 | Son Güncelleme

Dirk Kuyt'ını Victor Moses ile bulan Ersun Yanal'ın yeni Emre Belözoğlu'su ise ya Bart Ramselaar ya da Danny Drinkwater olacak.

Fenerbahçe'de orha sahaya Bart Ramselaar ya da Danny Drinkwater

Dirk Kuyt’ını Victor Moses’la bulan Ersun Yanal, şimdi de Emre Belözoğlu’sunu arıyor… Ali Koç’un da Camiaya Sesleniş programında bahsettiği gibi bu isim için Bart Ramselaar ismi ön plana çıktı. PSV’de bu sezon beklentileri karşılayamayan oyuncunun dışında bir başka Chelseali Danny Drinkwater ismi de gündemde. Ersun Yanal’ın isteğiyle önümüzdeki hafta içinde iki isimden birisinin takıma katılması bekleniyor.

(FOTOSPOR)

1

2

PARTNERSihirli Annem'in Cem'i öyle bir hale geldi ki!Sihirli Annem'in Cem'i öyle bir hale geldi ki!
Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu MosesFenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses
Martin Skrtel'ten örnek davranış!Martin Skrtel'ten örnek davranış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Bart Ramselaar Danny Drinkwater

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Karısını akrabasıyla yakalayıp dehşet saçtı!

Karısını akrabasıyla yakalayıp dehşet saçtı!

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Diagne'den Galatasaray paylaşımı

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Beşiktaş'tan evinde şok kayıp

Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü

Burak Yılmaz, Vodafone Park'ı ikiye böldü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

Genç yıldız Fenerbahçe için Türkiye'de

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

F.Bahçe'de Alex sürprizi! Açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de orha sahaya Bart Ramselaar ya da Danny Drinkwater

Fenerbahçe'de ortaya sahaya iki aday

Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Victor Moses

Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses

Martin Skrtel, Ümraniyesporlu Atabey Çiçek'ten özür diledi

Martin Skrtel'ten örnek davranış!

Martin Skrtel, PFDK'ya sevk edildi

Skrtel, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Victor Moses transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Candreva'dan Fenerbahçe'ye sinyal var

Yıldız isimden F.Bahçe'ye sinyal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.