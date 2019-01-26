Fenerbahçe'de orha sahaya Bart Ramselaar ya da Danny Drinkwater

Dirk Kuyt’ını Victor Moses’la bulan Ersun Yanal, şimdi de Emre Belözoğlu’sunu arıyor… Ali Koç’un da Camiaya Sesleniş programında bahsettiği gibi bu isim için Bart Ramselaar ismi ön plana çıktı. PSV’de bu sezon beklentileri karşılayamayan oyuncunun dışında bir başka Chelseali Danny Drinkwater ismi de gündemde. Ersun Yanal’ın isteğiyle önümüzdeki hafta içinde iki isimden birisinin takıma katılması bekleniyor.

(FOTOSPOR)





