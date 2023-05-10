Fenerbahçe'de oyunculara şaşırtan yasak! 3 gün izin verildi ama...

Pazar günü yapılacak seçim nedeniyle hafta sonu ligimizde maçlar oynanmayacak. Bu sebeple Fenerbahçeli oyunculara 3 gün izin verildi. Verilen izinin detayında ilginç bir olay ortaya çıktı.

İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAK YASAK!

Oyunculara verilen iznin ardından birçok isim yurt dışına rezervasyon yaptırdı. Fakat sarı-lacivertli yönetim araya girerek tüm takıma İstanbul dışına çıkışı yasakladı. 3 gün izinli olmalarına rağmen İstanbul dışına çıkamayacak sarı-lacivertliler bu duruma itiraz etmedi.

NEDENİ ALINAN PUAN KAYIPLARI

Bu olayın nedeninin alınan puan kayıpları olduğu iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi, kalan maçlarda takımın motive olabilmesi için İstanbul'dan ayrılmalarına izin vermediği ifade edildi.



