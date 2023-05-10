Fenerbahçe'de oyunculara şaşırtan yasak! 3 gün izin verildi ama...

Pazar günü yapılacak seçim nedeniyle hafta sonu ligimizde maçlar oynanmayacak. Bu sebeple Fenerbahçeli oyunculara 3 gün izin verildi. Verilen izinin detayında ilginç bir olay ortaya çıktı.
Oyunculara verilen iznin ardından birçok isim yurt dışına rezervasyon yaptırdı. Fakat sarı-lacivertli yönetim araya girerek tüm takıma İstanbul dışına çıkışı yasakladı. 3 gün izinli olmalarına rağmen İstanbul dışına çıkamayacak sarı-lacivertliler bu duruma itiraz etmedi.
Bu olayın nedeninin alınan puan kayıpları olduğu iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi, kalan maçlarda takımın motive olabilmesi için İstanbul'dan ayrılmalarına izin vermediği ifade edildi.