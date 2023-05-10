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Fenerbahçe'de oyunculara şaşırtan yasak! 3 gün izin verildi ama...

10.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de alınan puan kayıpları sonrası sarı-lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldi. Futbolculara verilen 3 günlük izine rağmen ilginç bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de oyunculara şaşırtan yasak! 3 gün izin verildi ama...

Pazar günü yapılacak seçim nedeniyle hafta sonu ligimizde maçlar oynanmayacak. Bu sebeple Fenerbahçeli oyunculara 3 gün izin verildi. Verilen izinin detayında ilginç bir olay ortaya çıktı.

İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAK YASAK!

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Oyunculara verilen iznin ardından birçok isim yurt dışına rezervasyon yaptırdı. Fakat sarı-lacivertli yönetim araya girerek tüm takıma İstanbul dışına çıkışı yasakladı. 3 gün izinli olmalarına rağmen İstanbul dışına çıkamayacak sarı-lacivertliler bu duruma itiraz etmedi.

NEDENİ ALINAN PUAN KAYIPLARI

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Bu olayın nedeninin alınan puan kayıpları olduğu iddia edildi. Fenerbahçe yönetimi, kalan maçlarda takımın motive olabilmesi için İstanbul'dan ayrılmalarına izin vermediği ifade edildi.


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