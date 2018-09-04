Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ikinci kez affedilmesi gündeme geldi!

Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
23 yaşındaki milli futbolcunun bir kere daha affedilmesi gündemde.
Comolli'nin, kulüp bulamadığı için takımda kalan Ozan'dan faydalanmak istediği ve genç oyuncunun yeniden takıma katılabileceği belirtildi.
(Türkiye)
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