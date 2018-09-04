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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ikinci kez affedilmesi gündeme geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan sonra Cocu'nun da kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'da flaş bir gelişme yaşandı. Sportif Direktör Damien Comolli'nin Ozan Tufan'dan faydalanmak istediği ve bu nedenle affetmeyi düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ikinci kez affedilmesi gündeme geldi!

Aykut Kocaman'dan sonra Phillip Cocu'nun kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

23 yaşındaki milli futbolcunun bir kere daha affedilmesi gündemde.

Comolli'nin, kulüp bulamadığı için takımda kalan Ozan'dan faydalanmak istediği ve genç oyuncunun yeniden takıma katılabileceği belirtildi.

(Türkiye)

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Fenerbahçe ozan tufan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu gibi karakterler haddini bilmedigi sürece affedilmemeli sen bir oyuncusun haddini bilmek zorundasın bursadayken şımarık hiçbirşeyi begenmezkende tanıyordum bu çocuğu
Ne Aykut ne de COCU bu gencin halini anlamıyorlar. Ş.GÜNEŞ bu oyuncudan nasıl yaralanmış,nasıl oynatmış insan bir telefon açıp sorar.Sn.KOÇ 7 MİLYON AVRO nun heba olmasını istemzsiniz.Siz siz olun ŞENOL HOCAYA Bİ TELEFON EDİVERİN.
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