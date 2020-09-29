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Fenerbahçe'de Ozan Tufan nişanlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Ozan Tufan, nişanlandı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan nişanlandı

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un nişan kurdelesini kestiği törene, sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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