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Fenerbahçe'de Ozan Tufan son hali görenleri şaşırttı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.06.2020 19:55 | Son Güncelleme

Yeni Malatya maçının son anlarında attığı 2 golle, giden maçı çevirmeyi başaran Ozan Tufan'ın son görüntüleri olay oldu. Yeni Malatyaspor maçının kahramanı Ozan Tufan, takım izin yaparken salonda özel olarak çalıştı. Fitness salonunda harıl harıl çalışan Ozan'ın kasları dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan son hali görenleri şaşırttı

Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, uzatma dakikalarda attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.Sarı lacivertli takım bugünü izinli geçirirken, maçın kahramanı Ozan, antrenmanlarına spor salonunda devam etti. Bireysel performans antrenörü Umut Özalp, sosyal medya hesabından 25 yaşındaki oyuncunun salonda çalışırken görüntülerini paylaştı.Milli futbolcunun kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünde de yer alan görüntülerde bacak kasları dikkat çekti.

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