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Fenerbahçe'de Pelkas taraftarın gönlüne su serpti! 'Turu geçebiliriz'

17.02.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Slavia Prag karşılaşmasının ardından konuştu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Pelkas, "Deplasman golü kalktı. Çekya'da savaşacağız. Turu geçebiliriz." dedi.

Fenerbahçe'de Pelkas taraftarın gönlüne su serpti! 'Turu geçebiliriz'
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe Dimitris Pelkas, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Turu geçebileceklerini ifade eden Pelkas taraftara umut aşıladı.

"TURU GEÇEBİLİRİZ"

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Mücadeleyi değerlendiren Dimitris Pelkas "İlk yarıda Slavia Prag alanları iyi şekilde kapattı. Adam adama oynadılar. Bizim de opsiyon yaratmamız gerekiyordu ama yapamadık. İkinci yarı gol attık ve maçı dengeledik. Sonrasında hatamızdan bir gol yedik. Gol attık ama skor 3-2 olmuştu. Deplasman golü kalktı. Çekya'da savaşacağız. Turu geçebiliriz." dedi.

"ODAKLANMAMIZ GEREKEN LİG MAÇI VAR"

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Kendi performansının değil, takımın performansının önemli olduğunu belirten Dimitris Pelkas "Takımın galibiyeti çok önemli. Bireysel performansla değil takım olarak galip gelmeliyiz. Giresunspor maçından sonra aynı şekilde devam etmek istedik. Bunu başaramadık. Odaklanmamız gereken lig maçı var. Ligde de aynı şekilde galibiyetle devam etmeliyiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Dimitris Pelkas "Saha içerisinde herkes, her şeyini vermeli." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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