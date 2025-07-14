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Fenerbahçe'de Portekiz kamp kadrosu belli oldu! 2 isim kadroya alınmadı...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Portekiz de yapılacak kamp için kadro belirlendi. Teknik direktör Jose Mourinho yıldız isim Anderson Talisca ve Miha Zajc'ı kadroya almadı.

Fenerbahçe'de Portekiz kamp kadrosu belli oldu! 2 isim kadroya alınmadı...
Burak Kavuncu
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Yeni sezon için Portekiz'e kamp yapmaya gidecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mournho kamp kadrosunu belirledi. Yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin kadroda yer aldı.

2 İSİM KADROYA ALINMADI!

Fenerbahçe de Portekiz kamp kadrosu belli oldu! 2 isim kadroya alınmadı... 1

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miha Zajc, teknik heyet kararıyla kadroya alınmazken, yıldız oyuncu Anderson Talicsa ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer bulamadı.

Fenerbahçe de Portekiz kamp kadrosu belli oldu! 2 isim kadroya alınmadı... 2

Öte yandan Anderson Talisca'nın sakatlığının 3-4 hafta süreceği gelen bilgiler arasında.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe de Portekiz kamp kadrosu belli oldu! 2 isim kadroya alınmadı... 3

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Portekiz’e hareket edecek olan Futbol A Takımımızın kamp kadrosunda şu oyuncularımız yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Çağrı Fedai, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao.

27 Temmuz’a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek olan Futbol A Takımımızın bu süreçte oynayacağı hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Perşembe / 20.00
Fenerbahçe – Portimonense / Estádio Municipal de Albufeira

20 Temmuz Pazar / 20.00
Fenerbahçe – Sunderland / Estádio Municipal de Albufeira

23 Temmuz Çarşamba / 20.00
Fenerbahçe - Al Ittihad / Estádio Municipal de Albufeira

26 Temmuz Cumartesi / 20.00
Fenerbahçe – Benfica / Estádio da Luz

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José Mourinho Portekiz Anderson Talisca Miha Zajc fenerbahçe
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