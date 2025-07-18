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Fenerbahçe'de Portimonense maçının ardından Mourinho'dan beklenmedik açıklama! Ülkesine döneceğini duyurdu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazanılan Portimonense ile oynadıkları hazırlık maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho açıklamasında kariyerini bir gün ülkesinde sürdüreceğini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Portimonense maçının ardından Mourinho'dan beklenmedik açıklama! Ülkesine döneceğini duyurdu...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Portekiz'e dönüş sinyali verdi.

"PORTEKİZ'E KESİN DÖNECEĞİM"

Fenerbahçe de Portimonense maçının ardından Mourinho dan beklenmedik açıklama! Ülkesine döneceğini duyurdu... 1

Sport TV'ye konuşan deneyimli teknik adam, ülkesine döneceğini açıkça belirtti. Mourinho, "Portekiz'e kesinlikle döneceğim. Bu henüz gerçekleşmedi ama olacak. Dönüşüm, kariyerimin sonu olduğu için değil, fiziksel ve zihinsel olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Emeklilik için değil, yüksek seviyede geri döneceğim" dedi.

"KULÜP YA DA MİLLİ TAKIM..."

Fenerbahçe de Portimonense maçının ardından Mourinho dan beklenmedik açıklama! Ülkesine döneceğini duyurdu... 2

Portimonense Teknik Direktörü Tiago Fernandes'e esprili bir şekilde seslenen Mourinho, "Kulüp ya da milli takım, fark etmez. Ama Portimonense olmaz, çünkü onların zaten iyi bir hocası var" diyerek sözlerini tamamladı.

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