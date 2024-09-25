Fenerbahçe'de radikal kararlar alınmaya başlandı! Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan isimle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrası ayrılık kararı verildi. Yapılan basın toplantısında radikal kararlar alacağını ifade eden Jose Mourinho, teknik heyetinde bulunan Michele Salzarulo ile yollarını ayırdı.

"AİLEVİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bir süredir analiz sorumlusu olan Michele Salzarulo, ailevi sebeplerden ötürü sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

HEMEN ROMA'DA İŞE BAŞLADI

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Roma'da maç analisti olarak işe dönen Michele Salzarulo, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda gittiği iddia edildi.