Fenerbahçe'de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Rafael Leao transferinden sonuç alamamasının ardından rotasını Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı Ismaïla Sarr'a çevirdi. Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlarken, transferin tamamlanması için İngiliz kulübüyle görüşmelerde sona yaklaştı.

SARR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını Ismaïla Sarr'a çevirdi. Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Senegalli futbolcuyla anlaşmaya vardı ve transferde önemli bir aşama kaydetti.

GÖZLER CRYSTAL PALACE'TA

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, şimdi Crystal Palace ile bonservis ve transferin diğer detayları konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibiyle yapılacak pazarlıkların ardından transferi tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI!

Meneajer Muzzi Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı Senegal bayraklı ve gülümseme emojili paylaşım, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Ismaïla Sarr transferiyle ilgili iddiaların gündemde olduğu saatlerde gelen bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından Sarr transferine yönelik bir işaret olarak yorumlandı. Özcan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, taraftarlar transferin resmiyete kavuşmasını beklemeye başladı.

RAFAEL LEAO SONRASI SÜREÇ HIZLANDI

Fenerbahçe'nin Ismaïla Sarr hamlesinde Rafael Leao gelişmesinin etkili olduğu ifade edildi. Portekizli yıldızdan olumsuz yanıt gelmesinin ardından sarı-lacivertli yönetimin Sarr transferine ağırlık verdiği ve sürecin hızlandığı kaydedildi.

21 GOL, 2 ASİST

Ismaïla Sarr, geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti. Senegalli yıldız, sezonu 21 gol ve 2 asistle tamamlayarak Fenerbahçe'nin ilgisini çeken isimlerden biri oldu.