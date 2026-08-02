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Fenerbahçe'de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı

Rafael Leao'dan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Ismaïla Sarr için harekete geçti. Senegalli yıldızla anlaşma sağlandı, gözler İngiliz kulübüne çevrildi.

Fenerbahçe'de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı
Burak Kavuncu
Ismaila Sarr

Ismaila Sarr

SEN Senegal
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Crystal Palace
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Fenerbahçe, Rafael Leao transferinden sonuç alamamasının ardından rotasını Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı Ismaïla Sarr'a çevirdi. Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlarken, transferin tamamlanması için İngiliz kulübüyle görüşmelerde sona yaklaştı.

SARR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı 1

Fenerbahçe, kanat transferinde rotasını Ismaïla Sarr'a çevirdi. Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Senegalli futbolcuyla anlaşmaya vardı ve transferde önemli bir aşama kaydetti.

GÖZLER CRYSTAL PALACE'TA

Fenerbahçe de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı 2

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe, şimdi Crystal Palace ile bonservis ve transferin diğer detayları konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz ekibiyle yapılacak pazarlıkların ardından transferi tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI!

Fenerbahçe de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı 3

Meneajer Muzzi Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı Senegal bayraklı ve gülümseme emojili paylaşım, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Ismaïla Sarr transferiyle ilgili iddiaların gündemde olduğu saatlerde gelen bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından Sarr transferine yönelik bir işaret olarak yorumlandı. Özcan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, taraftarlar transferin resmiyete kavuşmasını beklemeye başladı.

RAFAEL LEAO SONRASI SÜREÇ HIZLANDI

Fenerbahçe de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı 4

Fenerbahçe'nin Ismaïla Sarr hamlesinde Rafael Leao gelişmesinin etkili olduğu ifade edildi. Portekizli yıldızdan olumsuz yanıt gelmesinin ardından sarı-lacivertli yönetimin Sarr transferine ağırlık verdiği ve sürecin hızlandığı kaydedildi.

21 GOL, 2 ASİST

Fenerbahçe de Rafael Leao olmayınca Ismaïla Sarr ile anlaşma sağlandı 5

Ismaïla Sarr, geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti. Senegalli yıldız, sezonu 21 gol ve 2 asistle tamamlayarak Fenerbahçe'nin ilgisini çeken isimlerden biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Crystal Palace fenerbahçe
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