SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de rekor ayrılık! En-Nesyri'ye reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Youssef En-Nesyri konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan pazarında birçok talibi olan En-Nesyri'ye rekor sayılabilecek bir transfer teklifi geldi.

Fenerbahçe'de rekor ayrılık! En-Nesyri'ye reddedilemeyecek teklif
Emre Şen

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği En-Nesyri takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin yüksek bir teklif gelmesi durumunda göndermek istediği Faslı oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

35 MİLYON EURO

210225_20Youssef_20En_20Nesyri_20of_20Fenerbahce_20celebrates_201920

Al Hilal'in En-Nesyri için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Fenerbahçe'ye reddedemeyeceği bir rakam önermeye hazırlan Al Hilal, önümüzdeki günlerde resmi girişimleri yapacak.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

youssef-en-nesyri-fenerbahce-1724056989-145443

Fenerbahçe'de mutsuz olduğu bilinen En-Nesyri'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü biliniyor. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 52 maça çıkan Faslı futbolcu, 30 gol attı ve 7 asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Formalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmediFormalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmedi
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

ÖTV'de değişiklik! AK Partili isim: 'İyileştirici düzenleme beklerken...'

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Şikayet yağınca İstanbul Valiliği karar aldı: Ceza kesilecek!

Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Fenerbahçe'nin kutlamasında yer alan Hande Yener'in dansçısı bakın kim çıktı! Sosyal medya onu konuşuyor...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe anlaşması olursa transfer çalımı geliyor! Trabzonspor, Galatasaray'ın istediği kaleciyi bitiriyor...

Fenerbahçe'de rekor ayrılık! En-Nesyri'ye reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe'de rekor ayrılık! En-Nesyri'ye reddedilemeyecek teklif

Formalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmedi

Formalar tanıtıldı! Beşinci yıldız detayı taraftarı memnun etmedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.