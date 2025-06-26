Fenerbahçe'de rekor ayrılık! En-Nesyri'ye reddedilemeyecek teklif

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği En-Nesyri takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin yüksek bir teklif gelmesi durumunda göndermek istediği Faslı oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

35 MİLYON EURO

Al Hilal'in En-Nesyri için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Fenerbahçe'ye reddedemeyeceği bir rakam önermeye hazırlan Al Hilal, önümüzdeki günlerde resmi girişimleri yapacak.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de mutsuz olduğu bilinen En-Nesyri'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü biliniyor. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 52 maça çıkan Faslı futbolcu, 30 gol attı ve 7 asist yaptı.