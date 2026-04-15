Fenerbahçe'de resmi imzalar atıldı!

Yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, “Biz bu sözleşmeyi bugün yeniliyoruz ama bu birliktelik çok da yeni değil. Avis ile başlayan 8 yıla girecek olan uzun bir birliktelik. Koç Grubu bize her zaman destek oldu. Başta başkanımız Sayın Ali Koç olmak üzere bütün Otokoç ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim birlikteliğimiz inşallah uzun yıllar devam edecek. İnşallah takımımızın başarılarına hep birlikte tanık olacağız, yaşayacağız. Umarım o dönemlerde de formamızda Otokoç bulunacak” ifadelerini kullandı.

‘YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN’

Ligdeki şampiyonluk yarışının kalan kısmı hakkında değerlendirmelerde bulunan Salar, “5 maçımız kaldı. Tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle Rize maçını kazanacağız. Sonraki maçlara da tek tek konsantre olacağız. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Maçın sonuna kadar oyuncularımızı motive etmelerini rica ediyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olsun” dedi.

Önceki anlaşmayla yakın şartlar karşılığında yeniden anlaşıldığını belirten Murat Salar, “Bizim formamızdaki en büyük rakam göğüs kısmına ait. Geçtiğimiz yılın şartlarıyla hemen hemen paralel bir anlaşma yaptık” sözlerini kullandı.

BURÇİN GÖZLÜKLÜ: UMARIM BU BİRLİKTELİĞİ SAHADA BAŞARILARLA DA TAÇLANDIRIRIZ

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Gözlüklü, “Bu güçlü bağın temellerinin atılmasında pay sahibi olan başta eski başkan Ali Koç olmak üzere herkese teşekkür ederim. Sahadaki mücadelenin en kritik dönemlerinden birine girdik. 2 önemli hedefimiz var. İkisi için de büyük inançla ilerliyoruz. Umarım bu birlikteliği sahada başarılarla da taçlandırırız. Bu yolda bizimle yürüyen tüm iş ortaklarımızın katkısı bizler için son derece kıymetli. Bu anlaşmanın her 2 taraf için de hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Göğüs sponsorluğunun maddi olarak önemine vurgu yapan Burçin Gözlüklü, “Göğüs sponsorluğu bizim için en kıymetli sponsorlukların başında geliyor. Gayet tatmin edici ve yüksek bir noktada sponsorluk oluyor. Katkıları için Koç Grubu’na tekrar teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.

İNAN EKİCİ: FENERBAHÇE'NİN FORMASINDA ÇUBUKLUNUN GÖĞSÜNDE YER ALMAK AYRI ANLAM TAŞIYOR

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici ise “Bugün burada yalnızca bir iş birliğini yenilemek için değil ortak bir inancı teyit etmek için bir aradayız. Koç topluluğun 100. yılını kutluyoruz. Bir asrı geride bırakırken sadece bir şirketler topluluğunun değil bir vizyonun da yıl dönümünü kutluyoruz. Taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz. Bunun önemli bir yansıması da spor. Spor, rekabet alanı değil insanları bir araya getiren, gençlere ilham veren ve güçlü toplumsal etki yaratan özel bir alan. Spor ve sporun etrafındaki ekosisteme de katkı sunmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. 120 yıla yaklaşan tarihiyle Fenerbahçe temsil ettiği değerler ve oluşturduğu kültürle ülkemizin en özel kurumlarından biri. Bu birliktelik sadece bir iş birliği olmadı. Birlikte yürünmüş bir yolun zaman içinde güçlenmiş bir bağın hikayesidir. Fenerbahçe'nin formasında çubuklunun göğsünde yer almak ayrı anlam taşıyor. Bu aidiyetin sonucu. Sadece iyi günlerde değil zor zamanlarda aynı yerde kalabilmektir” şeklinde konuştu.

SKRINIAR ÖZEL ANTRENMAN SEBEBİYLE KATILAMADI

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar törene gelemediği için videolu mesaj gönderdi. Milan Skriniar mesajında özel antrenmanı olduğu için imza törenine katılamadığını belirtti.