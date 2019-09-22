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Fenerbahçe'de Rodrigues’in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2019 12:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin dün sahasında konuk ettiği Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan alınan Garry Rodrigues’in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi. Yıldız kanat oyuncusun Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde kötü haber geldi. Yıldız kanat oyuncusu Garry Rodrigues'in Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Ankaragücü maçının 37. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan ve yerini Emre Belözoğlu’na bırakan Garry Rodrigues’in sakatlığı hakkında sarı-lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı. Kulüp doktoru tarafından muayene edilen 28 yaşındaki oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ile ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildiği ve tedavisine başlanıldı belirtildi.

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Fenerbahçe rodrigues Galatasaray ankaragücü Spor Toto Süper Lig

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