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Geçen hafta kabul edilmemişti! Olay karar: Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. Ferençvaroş maçının ardından istifa sinyali veren ancak yönetim tarafından talebi kabul edilmeyen deneyimli çalışmanın ayrılık isteği, Amed SK mağlubiyeti sonrası onaylandı.

Geçen hafta kabul edilmemişti! Olay karar: Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde oynanan Ferençvaroş maçının ardından yaptığı açıklamada istifa ettiğini söyleyen Fatih Tekke'nin bu talebi yönetim tarafından kabul görmemişti.

AYRILIK KARARI ALINDI

Geçen hafta kabul edilmemişti! Olay karar: Trabzonspor da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı 1

Son oynanan Amed SK karşılaşmasında alınan 2-1'lik beklenmedik mağlubiyet sonrası Trabzonspor cephesinde bu kez ayrılık kararı çıktı.

Bordo-mavili ekipte Fatih Tekke dönemi sona erdi. Kulübe ayrılmak istediğini bildiren yerli teknik direktörün isteğini Trabzonspor yönetimi bu kez onayladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Geçen hafta kabul edilmemişti! Olay karar: Trabzonspor da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı 2

Konuyla alakalı olarak Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklamada "Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor’un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

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Trabzonspor Fatih Tekke son dakika
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