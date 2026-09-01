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İşlem başlatıldı! Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması

Fenerbahçe, Mason Greenwood’un 50 milyon euroya transfer edildiğini öne süren ve sosyal medyada yayılan belgenin sahte olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, belgeyi hazırlayan ve paylaşanlar hakkında savcılığa başvururken SPK nezdinde de işlem başlattı.

İşlem başlatıldı! Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen Mason Greenwood'un bonservis bedeline ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun transferine dair dolaşıma sokulan belgenin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

BELGENİN SAHTE OLDUĞU AÇIKLANDI

İşlem başlatıldı! Fenerbahçe den Greenwood açıklaması 1

Fenerbahçe'nin Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood için ödenen bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu yönünde bir belge sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Sarı-lacivertli yönetim, kısa sürede yayılan söz konusu belgenin sahte olduğunu açıkladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, belgenin gerçeğe aykırı şekilde hazırlandığı ve kamuoyuna sunulduğu belirtildi.

SAVCILIĞA BAŞVURU YAPILDI

Fenerbahçe, sahte belgeyi hazırlayan ve sosyal medya üzerinden yayan kişilerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Kulüp, söz konusu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıklarken, olayla ilgili gerekli hukuki adımların atıldığı ifade edildi.

SPK NEZDİNDE DE İŞLEM BAŞLATILDI

İşlem başlatıldı! Fenerbahçe den Greenwood açıklaması 2

Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de harekete geçildiğini duyurdu.

Fenerbahçe, sahte belgenin dolaşıma sokulmasıyla ilgili gerekli işlemlerin başlatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna da başvurulacağını açıkladı. Böylece kulüp, hem adli hem de ilgili kurumlar nezdinde sürecin takipçisi olacağını ortaya koydu.

İşlem başlatıldı! Fenerbahçe den Greenwood açıklaması 3

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son dakika fenerbahçe Mason Greenwood
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