Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçimi kazandı! Tebrik mesajları arka arkaya geldi... Efsane futbolcu Alex De Souza'dan da mesaj geldi

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen seçimde Sadettin Saran Ali Koç'u geçerek sarı lacivertlilerin 38.başkanı olmaya hak kazandı. Seçimin ardından bir çok kişiden destek mesajarı alan Sadettin Saran'a bir tebrik de Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza'dan geldi.

TEBRİK GELDİ!

Sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, yaptığı paylaşım ile Saran'ı tebrik etti. Alex de Souza yaptığı paylaşımda, "Yeni başkana tebrikler ve başarılar dilerim." dedi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.