Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçimi kazandı! Tebrik mesajları arka arkaya geldi... Efsane futbolcu Alex De Souza'dan da mesaj geldi

Fenerbahçe'de tarihi seçimin ardından Sadettin Saran'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı lacivertlilerin efsane futbolcularından Alex De Souza'dan gelen mesaj sosyal medyada çok konuşuldu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de dün gerçekleşen seçimde Sadettin Saran Ali Koç'u geçerek sarı lacivertlilerin 38.başkanı olmaya hak kazandı. Seçimin ardından bir çok kişiden destek mesajarı alan Sadettin Saran'a bir tebrik de Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza'dan geldi.

TEBRİK GELDİ!

Fenerbahçe de Sadettin Saran seçimi kazandı! Tebrik mesajları arka arkaya geldi... Efsane futbolcu Alex De Souza dan da mesaj geldi 1

Sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, yaptığı paylaşım ile Saran'ı tebrik etti. Alex de Souza yaptığı paylaşımda, "Yeni başkana tebrikler ve başarılar dilerim." dedi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ali Koç Alex de Souza Sadettin Saran fenerbahçe
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

