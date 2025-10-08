Fenerbahçe'de sakatlığı can sıkan Jhon Duran için kritik görüşme yapıldı! Menajeri İstanbul'a gelen yıldız oyuncu için ayrılık gündemde

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarları esiyor. Sarı lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran ilk bileti kesmeye hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica maçında sakatlanan ve o günden beri sahalarda görünmeyen Jhon Duran için harekete geçildi.

BARCELONA'DA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Tedavisi için Barcelona'ya gidip dönen yıldız oyuncunun çekilen MR sonuçlarında bir şey çıkmamasına rağmen ağrılarım var demesi sabırları taşırdı. Avrupa Ligi’ndeki Nice maçında olması beklenen oyuncunun hala hazır olmaması üzerine yönetim resmen harekete geçti.

MENAJERİ ÇAĞRILDI! İSTANBUL’A GELDİ

Kolombiyalı golcünün menajerini İstanbul’a çağıran sarı lacivertli yönetim, yıldız futbolcunun menajeri ile futbolcunun geleceği konusunda görüştü.

FORVET TRANSFERİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe’de Saran Yönetimi’nin, ara transfer döneminde Jhon Duran ile yollarını ayırıp yıldız bir forvet ve orta sahaya 8 numara transferi yapmayı planladığı öğrenildi.