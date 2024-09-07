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Fenerbahçe'de sakatlık şoku... Kasımpaşa maçı öncesi Osayi Samuel'den kötü haber... Antrenmanı yarıda bıraktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.09.2024 17:21
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Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürerken, yıldız isim yaşadığı sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku... Kasımpaşa maçı öncesi Osayi Samuel'den kötü haber... Antrenmanı yarıda bıraktı!
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

15 Eylül tarihinde rakibi ile karşılaşacak Sarı-Lacivertliler'de, yapılan antrenmandan gelen haber herkesi üzdü.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

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Takımın yıldızlarından Bright Osayi-Samuel antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi ve antrenmanı yarıda bıraktı.

MR BEKLENİYOR

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Oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netleşecek. MR'a girecek olan Nijeryalı savunmacının durumunun ise bu kez çok daha ciddi gözüktüğü gelen bilgiler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika fenerbahçe mourinho
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