Fenerbahçe'de sakatlık şoku... Kasımpaşa maçı öncesi Osayi Samuel'den kötü haber... Antrenmanı yarıda bıraktı!

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

15 Eylül tarihinde rakibi ile karşılaşacak Sarı-Lacivertliler'de, yapılan antrenmandan gelen haber herkesi üzdü.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Takımın yıldızlarından Bright Osayi-Samuel antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi ve antrenmanı yarıda bıraktı.

MR BEKLENİYOR

Oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netleşecek. MR'a girecek olan Nijeryalı savunmacının durumunun ise bu kez çok daha ciddi gözüktüğü gelen bilgiler arasında.