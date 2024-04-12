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  4. Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Olympiakos maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapattı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Olympiakos maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapattı

12.04.2024 13:36
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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde’de menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde

HOL Hollanda
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibi,ne 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı ile sarsılmıştı.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin son durumu hakkında açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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SEZONU KAPADI

Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

AA-20240411-34248222-34248220-OLYMPIAKOS_FENERBAHCEBu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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