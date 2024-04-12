Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Olympiakos maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapattı

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibi,ne 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı ile sarsılmıştı.

Fenerbahçe Oosterwolde'nin son durumu hakkında açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

SEZONU KAPADI

Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





