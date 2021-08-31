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Fenerbahçe'de Samatta sayfası kapanıyor

31.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı Belçika'ya göndermeye hazırlanıyor. Samatta, Instagram adresinden Fenerbahçe'yi sildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Samatta sayfası kapanıyor

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta defteri kapanıyor.

RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Samatta için Belçika kulübü ve UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibi Royal Antwerp ile anlaşma sağlamak üzere... İki kulüp arasında görüşülen bedelin 4 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Samatta, transfere nokta koymak için Belçika'da ve önünde sadece çeşitli formaliteleri tamamlamak kaldı. Fenerbahçe Samatta için Fransız kulübü Troyes ile de anlaşmaya varsa da Tanzanyalı oyuncu, bu teklifi geri çevirmişti.

FENERBAHÇE'Yİ SİLDİ

Öte yandan Belçika'ya giden Samatta, Instagram hesabından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon euro satın alma bedeliyle kiraladığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayla oynadığı 33 maçta 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tüh be fenerbahçe dünya yıldızı samattayı çok ara :)
Son gittiği olur inşallah...
Bize düşende gittiğin yerde başarılar demek Ne diyelim

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