Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor! Çağlar Söyüncü'nün ardından Oosterwolde'de sakatlanıp çıktı oyundan

Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor. Geçtiğimiz hafta içi Avrupa Ligi'nde sakatlanıp oyundan çıkan ve 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Milan Skriniar'dan sonra bugün maça ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü-Oosterwolde ikiliside sakatlanarak oyundan çıktı.

ÇAĞLAR OYUNDAN ÇIKTI!

Fenerbahçe'de Kasımpaş maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü oyundan çıktı. Milli futbolcu adalesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü yerine oyuna Yiğit Efe Demir oyuna girdi.

OOSTERWOLDE'DE SAKATLANDI!

Maçta dakikalar 40ı gösterdiğinde Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün ardından Jayden Oosterwolde de sakatlandı. N'Golo Kante oyuna girdi.

1 HAFTADA 3 SAVUNMACI SAKATLANDI...

Fenerbahçe’de savunma hattında alarm zilleri çalıyor. Sarı-lacivertlilerde son bir hafta içinde üç stoper birden sakatlık yaşadı. Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü’nün yaşadığı problemler teknik heyeti zora sokarken, kritik maçlar öncesi savunma kurgusunda zorunlu değişiklikler gündeme geldi. Eksiklerin ne kadar süreceği ve hangi isimlerin forma şansı bulacağı merak konusu oldu.