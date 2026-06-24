Fenerbahçe'de savunmanın yeni patronları yolda! Sarr ve Ümit Akdağ

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, biri yerli biri yabancı olmak üzere iki stoper transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Malang Sarr transferinde önemli mesafe kat ederken Nathan Ake ve Ümit Akdağ dosyalarını da yakından takip ediyor.

SARR İÇİN YOĞUN MESAİ

Listenin ilk sıralarında yer alan Malang Sarr transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Fransız savunmacıya yıllık 5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası içeren cazip bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerde büyük ilerleme kaydedilirken transferin sonuçlanmaya yakın olduğu belirtiliyor.

AKE'DEN YANIT BEKLENİYOR

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer isim ise Hollandalı savunmacı Nathan Ake. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoper için resmi teklifini ilettiği ve oyuncu cephesinden gelecek cevabı beklediği ifade ediliyor. Yönetim, olumlu bir geri dönüş alınması halinde transferi hızlandırmayı planlıyor.

YERLİ ADAY ÜMİT AKDAĞ

Yerli stoper arayışlarında ise Ümit Akdağ ismi ön plana çıkıyor. Ancak oyuncunun kulübü Alanyaspor'un yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisine sahip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, bu rakamı aşağı çekebilmek için temaslarını sürdürüyor.

SAVUNMADA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Yeni sezonda savunma hattını daha güçlü ve alternatifli hale getirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, stoper transferlerini kamp dönemi başlamadan tamamlamak istiyor. Yönetim, hem Sarr hem de diğer hedefler konusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atmayı hedefliyor.