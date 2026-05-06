Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'a yanıt! Biri olumlu biri olumsuz

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’daki tarihi kongre öncesi taşlar yerinden oynamakla kalmadı, adeta bir satranç tahtasına dönüştü. Efsane başkan Aziz Yıldırım’ın "Gelin birleşelim" çağrısı camiada farklı yankılar uyandırırken, eski başkan Ali Koç cephesinde ise telefon trafiği durmak bilmiyor.
Sarı-lacivertli kulüpte son 24 saatte dengeler tamamen değişti. Aday olmayı düşünmeyen Ali Koç’a, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından eski kurmaylarından "Geri dön" baskısı gelirken; Bir diğer başkan adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım’ın birlik çağrısını elinin tersiyle itti. Barış Göktürk ise Yıldırım’ın safına geçerek adaylıktan vazgeçti.
"Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır."
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı sıcak bilgilere göre; Ali Koç, dün gece itibarıyla 2026 seçimlerinde adaylık defterini kapatmıştı. Ancak Aziz Yıldırım’ın adaylık ilanıyla birlikte kulisler hareketlendi. Koç’un eski yönetiminde yer alan ağır topların, tecrübeli başkanı telefon yağmuruna tutarak "Bu süreçte bizi yalnız bırakma, yeniden aday ol" şeklinde yoğun baskı yaptığı öğrenildi. Koç’un bu baskılar karşısında fikir değiştirip değiştirmeyeceği merakla bekleniyor.
Aziz Yıldırım’ın "120. yıl hatırına birleşelim" davetine en net ve sert yanıt Hakan Safi’den geldi. Gazeteci Ersin Düzen aracılığıyla bir açıklama yapan Safi, kimsenin listesine girmeyeceğini ilan ederek şu ifadeleri kullandı:
"Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak."
Hakan Safi’nin aksine, bir diğer başkan adayı Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı. (AA)
Eğer Ali Koç baskılara dayanamayıp adaylığını açıklarsa; Fenerbahçe kongre üyelerini Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek, kulüp tarihinin en çok adaylı ve en sert seçimlerinden biri bekliyor olacak.
Okuyucu Yorumları 1 yorum