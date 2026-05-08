Fenerbahçe'ye UEFA'dan tarihi şok! Ceza kesinleşti

Fenerbahçe'de, camiayı derinden sarsacak son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler yeni başkanını ve yeni sezon planlamasını tartışırken, Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan gelen haber moralleri altüst etti.

HAZİRAN'IN İLK HAFTASI RESMEN AÇIKLANIYOR

UEFA'nın Fenerbahçe hakkında yürüttüğü incelemeler karara bağlandı ve ceza verilmesine karar verildi.

15 MİLYON EURO'LUK FİNANSAL LİMİT CEZASI!

Fenerbahçe'nin alacağı bu tarihi cezanın arkasındaki neden ve dudak uçuklatan rakam da sızdı. Gelen bilgilere göre UEFA'nın sarı-lacivertli kulübe keseceği fatura tam 15 milyon Euro seviyesinde olacak. Bu devasa cezanın çok büyük bir bölümünün, kulübün finansal limit aşımı gerçekleştirmesi nedeniyle kesildiği öğrenildi.