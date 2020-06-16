Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Maçın 61. dakikasında Serdar Aziz, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz'in sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi.
Sezon başından beri stoperde oynaması eleştirilen Jailson, Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle tekrar stoper hattında görev aldı. (Ajansspor)
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