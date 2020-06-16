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Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2020 22:42 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe Trabzonspor maçında Serdar Aziz sakatlandı ve yerini Jailson'a bıraktı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Maçın 61. dakikasında Serdar Aziz, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz'in sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi.

JAİLSON STOPERE GEÇTİ

Sezon başından beri stoperde oynaması eleştirilen Jailson, Serdar Aziz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle tekrar stoper hattında görev aldı. (Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ali koç istifa ali koç bu nasıl takım hoca olmayınca futbol yok begendinmi
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