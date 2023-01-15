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Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı! Takımdan ayrılmak istediğini açıkladı

15.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli golcünün bileti kesildi. İlk 11'de forma giymek istediği bir takımda oynamak isteyen Serdar Dursun yönetimden affını istedi ve takım arayışlarına başladı.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı! Takımdan ayrılmak istediğini açıkladı
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun bilmecesi sonunda çözüldü. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı pamuk ipliğine bağlı olan milli golcü ayrılmaya karar verdi. İlk 11'de forma giyemediği için mutsuz durumda olan Serdar, menajerine talimat verdi.

ÖNCELİĞİ ALMANYA, OLMAZSA TÜRKİYE

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İlk önceliği Almanya'ya geri dönmek olan Serdar Dursun ile Schalke04 yakından ilgileniyor. Schalke04'ün teklifine şaşıran hayranları ise Serdar Dursun'dan gelecek yanıta odaklanmış durumda.

FATİH KARAGÜMRÜK TEKLİF YAPTI

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Türkiye'den Fatih Karagümrük'ün teklif yaptığı Serdar Dursun beklemeye geçti. Schalke04'e imza atması beklenen golcü oyuncunun transferi yakında netleşecek.


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Serdar Dursun fenerbahçe sözleşme

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