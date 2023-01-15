Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı! Takımdan ayrılmak istediğini açıkladı

Fenerbahçe'de Serdar Dursun bilmecesi sonunda çözüldü. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı pamuk ipliğine bağlı olan milli golcü ayrılmaya karar verdi. İlk 11'de forma giyemediği için mutsuz durumda olan Serdar, menajerine talimat verdi.

ÖNCELİĞİ ALMANYA, OLMAZSA TÜRKİYE

İlk önceliği Almanya'ya geri dönmek olan Serdar Dursun ile Schalke04 yakından ilgileniyor. Schalke04'ün teklifine şaşıran hayranları ise Serdar Dursun'dan gelecek yanıta odaklanmış durumda.

FATİH KARAGÜMRÜK TEKLİF YAPTI

Türkiye'den Fatih Karagümrük'ün teklif yaptığı Serdar Dursun beklemeye geçti. Schalke04'e imza atması beklenen golcü oyuncunun transferi yakında netleşecek.



