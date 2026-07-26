Fenerbahçe'de Serhou Guirassy bombası! Dortmund ile bonserviste sona yaklaşıldı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız santrfor Serhou Guirassy için dev bir adım attı. Sarı-lacivertli yönetimin hem Borussia Dortmund ile hem de oyuncu cephesiyle yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelindi.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ MASADA

Alman temsilcisiyle yürütülen pazarlıklarda bonservis bedelinin 20-25 milyon Euro seviyelerine kadar çekildiği kaydedildi. Transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Gineli golcüyü sarı-lacivertli formayla görmeyi çok istediği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin 30 yaşındaki tecrübeli forvete yıllık 10 milyon Euro maaş önerdiği, Guirassy ve menajeriyle sürdürülen müzakerelerin son derece olumlu ilerlediği aktarıldı.

KARİYERİNDE 187 GOL, 31 ASİST

Kariyerinde Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart ve Rennes formaları giydikten sonra Dortmund'a geçen tecrübeli golcü, bugüne kadar çıktığı 406 resmi müsabakada 187 gol atıp 31 asist üretti.

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Guirassy için Borussia Dortmund, 2024-2025 sezonu başında 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Yıldız futbolcunun Alman ekibiyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.