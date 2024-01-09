Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan Serdar Dursun geri dönüyor!

Fenerbahçe'de Umut Nayir'in yerine gelecek oyuncu belli oldu. Sezon başında İsmail Kartal'ın takımdan gönderdiği Serdar Dursun devre arasında takıma katılabilir.

SERDAR DURSUN'A ONAY ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u takıma geri çağırdı. Sezon sonuna kadar takıma fayda sağlayabileceğini düşünen İsmail Kartal, milli oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

"FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BİTİRMEK İSTERİM"

32 yaşındaki golcü geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarını inanılmaz seviyorum. Ben de onların beni çok sevdiğini hissediyorum. Bana sürekli 'niye gittin, keşke kalsaydın. Geri dön' diyorlar. Aramızda özel bir bağ var. Fenerbahçe'den ayrılığım kolay olmamıştı. Tabiki Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimalim varsa çok güzel olur. Futbolu Fenerbahçe'de bitirmek çok güzel olur. Neden olmasın." ifadelerini kullanmıştı.





