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Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan Serdar Dursun geri dönüyor!

09.01.2024 10:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de devre arası gündemi hareketli geçecek. Milli takımda forma giyebilmek için ilk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Umut Nayir, sarı-lacivertlilerden ayrılmayı kafasına koymuştu. Umut Nayir'in yerine forvet bakan Fenerbahçe yönetimi çareyi eski öğrencisinde buldu.

Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan Serdar Dursun geri dönüyor!
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Fenerbahçe'de Umut Nayir'in yerine gelecek oyuncu belli oldu. Sezon başında İsmail Kartal'ın takımdan gönderdiği Serdar Dursun devre arasında takıma katılabilir.

SERDAR DURSUN'A ONAY ÇIKTI

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başında Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u takıma geri çağırdı. Sezon sonuna kadar takıma fayda sağlayabileceğini düşünen İsmail Kartal, milli oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

"FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BİTİRMEK İSTERİM"

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32 yaşındaki golcü geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarını inanılmaz seviyorum. Ben de onların beni çok sevdiğini hissediyorum. Bana sürekli 'niye gittin, keşke kalsaydın. Geri dön' diyorlar. Aramızda özel bir bağ var. Fenerbahçe'den ayrılığım kolay olmamıştı. Tabiki Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimalim varsa çok güzel olur. Futbolu Fenerbahçe'de bitirmek çok güzel olur. Neden olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

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