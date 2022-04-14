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Fenerbahçe'de sezon bitmeden 8 ayrılık birden!

14.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal gidecek oyuncuları büyük ölçüde belirledi. 6 isim için olumsuz görüş bildiren tecrübeli hoca, Mesut ve Ozan için geri adım atmadı. Sezon daha bitmeden 8 isimle yolların ayrılacağı kesin olarak belirlenmiş oldu.

Fenerbahçe'de sezon bitmeden 8 ayrılık birden!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İsmail Kartal’la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek? Sarı- Lacivertliler’de herkesin merak ettiği soru bu. Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı. Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı.

BİLETLERİNİ KESTİ

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İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa’nın artık Fenerbahçe’ye katkı veremeyeceği görüşünde. Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo’nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti. Nazım Sangare ve Mergim Berisha’nın beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken İsmail Kartal, Enner Valencia’yla da yolların ayrılabileceğine değindi. Valencia'nın ayrılığı taraftarı oldukça şaşırttı.

‘İYİ BİR FORVET LAZIM’

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Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.

Kartal’ın ayrıca, “Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Ozan Tufan
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