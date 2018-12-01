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Slimani'nin yerine o geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.12.2018 10:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Meksika ekibi Tigres’in 5.5 milyon Euro ödediği Ekvadorlu forvet Enner Valencia için temas kurdu.

Slimani'nin yerine o geliyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Slimani ve Benzia’nın kiralık sözleşmelerini feshedeceği iddialarının dolaştığı ortamda Meksika’dan sürpriz bir iddia geldi.

İddiaya göre Fenerbahçe, Tigres’in 5.5 milyon Euro ödediği Enner Valencia için temas kurdu. Premier Lig macerasının ardından Meksika’ya geri dönen Valencia’nın Avrupa’yı fazlasıyla özlediği için Fenerbahçe'nin teklifini menajeri aracılığıyla yönetime getirdiği iddia edildi.

Tigres’in Valencia’yı doğru rakamların ortaya çıkması durumunda Türkiye’ye satmaya sıcak baktığı belirtildi. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Islam Slimani enner valencia tigres Fenerbahçe

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