Slimani'nin yerine o geliyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Slimani ve Benzia’nın kiralık sözleşmelerini feshedeceği iddialarının dolaştığı ortamda Meksika’dan sürpriz bir iddia geldi.
İddiaya göre Fenerbahçe, Tigres’in 5.5 milyon Euro ödediği Enner Valencia için temas kurdu. Premier Lig macerasının ardından Meksika’ya geri dönen Valencia’nın Avrupa’yı fazlasıyla özlediği için Fenerbahçe'nin teklifini menajeri aracılığıyla yönetime getirdiği iddia edildi.
Tigres’in Valencia’yı doğru rakamların ortaya çıkması durumunda Türkiye’ye satmaya sıcak baktığı belirtildi. (Fotospor)
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