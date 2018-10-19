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Fenerbahçe'de Slimani Sivasspor maçında yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Slimani sakatlığı sebebiyle Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin golcüsü Slimani'nin, Sivas deplasmanında oynama ihtimalinin hayli düştüğü, bugün Sivas'a gidecek kafilede yer almasının beklenmediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku

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Fenerbahçe, dün yaptığı aile kahvaltısının ardından Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, dün yaptığı aile kahvaltısının ardından Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
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Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen isimler de idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen isimler de idmanda yer aldı.
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Sakatlığı devam eden Islam Slimani ise takımla birlikte çalışmadı.

Sakatlığı devam eden Islam Slimani ise takımla birlikte çalışmadı.
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Cezayirli oyuncunun Sivas deplasmanında oynama ihtimalinin hayli düştüğü, bugün Sivas'a gidecek kafilede yer almasının beklenmediği gelen bilgiler arasında.

Cezayirli oyuncunun Sivas deplasmanında oynama ihtimalinin hayli düştüğü, bugün Sivas'a gidecek kafilede yer almasının beklenmediği gelen bilgiler arasında.
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F.Bahçe öğlen son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde yapacak ve saat 20.30'da Sabiha Gökçen'den kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

F.Bahçe öğlen son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde yapacak ve saat 20.30'da Sabiha Gökçen'den kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.
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Reyes takıma bugün katılacak. (SABAH)

Reyes takıma bugün katılacak. (SABAH)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Sivasspor slimani Spor Toto Süper Lig

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