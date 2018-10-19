Fenerbahçe'de Slimani Sivasspor maçında yok

1 / 6 Fenerbahçe, dün yaptığı aile kahvaltısının ardından Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

2 / 6 Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen isimler de idmanda yer aldı.

3 / 6 Sakatlığı devam eden Islam Slimani ise takımla birlikte çalışmadı.